スツール オットマン ミラー家具

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特徴...完成品#ロミジュリスツール#ロミジュリミラー家具全体：W54.8×D35×H46cm主材：MDF鏡ウレタンフォーム生産国：中国◆ミラー（鏡）で作られた家具ミラーで作られているので、空間を広く見せる効果もあります。幾何学的なデザインは、モダンでスタイリッシュです。設置される空間を選ばずに、インテリアに溶け込み、最高の雰囲気を作り出してくれると思います。花屋、ジュエリーショップ、服屋、お店のディスプレイとしても最適ヨーロピアンクラシック家具をモチーフに、現代のどんなお部屋にも合うようモダンに仕上げました。※製品に仕様上、接着剤のはみ出ている箇所やミラー面に細かな線が生じる場合があります。※大型商品となります。搬入経路・配送方法を確認ください。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がございます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。※プロフィール確認をお願いいたします。グラムスタイル韓国インテリアイタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イス 小椅子猫脚輸入家具 輸入雑貨高級家具 高級雑貨イタリア家具 イタリア製ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココロココ調 アンティーク調ビンテージ ヴィンテージリビング ベッドルームナイトテーブル サイドテーブル チェスト白家具 姫系 姫 姫家具天使 エンゼル エンジェル妖精 フェアリーバラ雑貨 薔薇 薔薇雑貨 ローズイギリスアンティーク家具 パリフランス 南フランス ニューヨークイギリス 北欧 フィンランド ノルウェーシチリア 地中海 南欧 韓国クラック シリック コルチャゴハイセンス コンテポラリー モダンフレンチ ブリティッシュ ブルックリンホテルスタイル ホテルライク サロン230-887