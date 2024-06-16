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スツール オットマン ミラー家具
商品番号 Q53550420846
商品名

スツール オットマン ミラー家具
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 21,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特徴...完成品#ロミジュリスツール#ロミジュリミラー家具全体：W54.8×D35×H46cm主材：MDF鏡ウレタンフォーム生産国：中国◆ミラー（鏡）で作られた家具ミラーで作られているので、空間を広く見せる効果もあります。幾何学的なデザインは、モダンでスタイリッシュです。設置される空間を選ばずに、インテリアに溶け込み、最高の雰囲気を作り出してくれると思います。花屋、ジュエリーショップ、服屋、お店のディスプレイとしても最適ヨーロピアンクラシック家具をモチーフに、現代のどんなお部屋にも合うようモダンに仕上げました。※製品に仕様上、接着剤のはみ出ている箇所やミラー面に細かな線が生じる場合があります。※大型商品となります。搬入経路・配送方法を確認ください。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がございます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。※プロフィール確認をお願いいたします。グラムスタイル韓国インテリアイタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール　フットスツール椅子　イス　小椅子猫脚輸入家具　輸入雑貨高級家具　高級雑貨イタリア家具　イタリア製ヨーロピアン　ヨーロッパアンティーク　クラシック　ロココロココ調　　アンティーク調ビンテージ　ヴィンテージリビング　ベッドルームナイトテーブル　サイドテーブル　チェスト白家具　姫系　姫　姫家具天使　エンゼル　エンジェル妖精　フェアリーバラ雑貨　薔薇　薔薇雑貨　ローズイギリスアンティーク家具　パリフランス　南フランス　ニューヨークイギリス　北欧　フィンランド　ノルウェーシチリア　地中海　南欧　韓国クラック　シリック　コルチャゴハイセンス　コンテポラリー　モダンフレンチ　ブリティッシュ　ブルックリンホテルスタイル　ホテルライク　サロン230-887
http://narcologia.ru/goods/Addict615818.html
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