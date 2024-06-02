イームズラウンジチェアとオットマン付きセット　イームズチェア送料込みリプロダクト

イームズのラウンジチェア(リプロダクト品)です。1人掛けソファハーマンミラーイームズチェアー送料込みですが、オットマンとセットでご購入願います。クッション部分は合皮です。お手入れが簡単です。一年程の使用です。布を引いて大切に使用していました。チェアの見た目・雰囲気が好きでしたが、引越しのため出品致します。小傷等たくさんありますが、悪い状態ではないと思います。しかしながら中古品になりますので完璧な物をお求めの方はご購入をお控えください。できる限り写真にて状態をお伝えしておりますが、予めご理解の上、ご落札ください。イームズチェアラウンジチェアが部屋にあると、空間が締まります。ぜひこの機会に!カラー···ブラック主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···オットマン付テイスト···ミッドセンチュリー



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