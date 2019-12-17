

展示品 カッシーナ グランダンゴロ 3人掛けソファ トリプルソファ モダン 高級 展示品 カッシーナ グランダンゴロ 3人掛けソファ トリプルソファ モダン 高級



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カッシーナよりグランダンゴロ3人掛けソファ展示品のご紹介です。カッシーナは1927年に設立されたイタリアで最も高いステイタスを誇る家具メーカー。50年代のジオ・ポンティに始まり、マッキントッシュやフランク・ロイド・ライト、リートフェルト、ル・コルビュジェなど様々な建築家やデザイナーとコラボレートし多くの花形デザイナーを世に送り出してきました。ご紹介するのは長年に亘り、カッシーナ社の開発担当デザイナーという立場で、外部のデザイナーとのコラボレーションにより多くの名作を世に送り出してきたフランチェスコ・ビンファレの作品。組み合わせによってコーナーソファにもなり、背もたれやアームを他の位置に取りつけることが出来るというフレキシビリティが特徴のソファ。上質なファブリックにシンプルなデザインが映え、どんな空間にもコーディネートできます。モールドウレタンフォームによる快適な掛け心地のシートも特徴。ご自宅やロビー、サロン、カフェ、ラウンジなどにもオススメです。＜コンディション＞展示、運搬に伴う多少のスレやコキズ、ヤケはありますが、大きなダメージはなく全体的に美品です。発送の関係上、アームを取り外しての発送となります。＜付属品＞画像のものですべてです。＜サイズ＞約幅2500×奥行800×高さ710/SH440mm伝票NO.roz983B