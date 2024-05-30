ロフトベッドBK ニトリ☆引取限定☆値下げ可

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ニトリ ロフトベッド アルルNBK約5年前に購入定価3万円程度使用しなくなるため出品します。特徴···要組立傷:梯子をひっかけているところに傷あり、それ以外は目立つところに傷は見当たりません。中古品ですので了承して頂ける方お願いします。※大型家具の為、埼玉県戸田市まで引取できる方のみお願いします。早めに引取手を探している為、☆お値下げ可能☆です。お気軽にお尋ね下さい。引き取りの際は分解してお渡しします。引き取りのみの商品のため、ご購入の方は可能であればコメント頂けると幸いです。