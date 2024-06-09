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商品詳細
フレームの素材···スチールフレーム（金属製）※※※配送費用※※※が別で約7,000円かかります。近場の方でしたら。コチラの費用は頂いておりません。直接引渡し等のやり取りが出来れば幸いですm(*__)m【商品名】エステ/整体施術ベッド【カラー】ホワイト【サイズ】幅62cm/長さ180cm/高さ62cmうつ伏せ用の穴あきデザインです。状態はベッドの皮部分に使用感がありますが、ベットシーツを敷けばまだ全然使用できます。ベッド部分と足の部分は既にバラしてあります。あと、足組みの為に六角レンチは必要です。
http://narcologia.ru/goods/evaporation977424.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless193159.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement276999.html
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