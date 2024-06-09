【国産家具】極ワザ ソファ２１０ YOW/CR-NV 3人掛け

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国産家具極みワザソファ２１０㎝生地：ネイビー色和風テイストのオール無垢材のソファです。※ヘッドレストは2個付き【クッション】クッションはやや硬めで柔すぎないので腰への負担を軽減でき、立ち上がりもしやくなってます。※やや硬めのウレタンなので型崩れがしやすいのが特徴です。【木材】ふんだんにタモの無垢材を使用し、高級感を漂わせるフレームに曲線を混ぜることでより立体感のあるソファを再現しています。特に背面から見る無垢材の格子は国産品ならではの品質の良さと重厚感のあるイメージを与えてくれます。【お手入れ】カバーリング仕様のため、ご自宅の洗濯機で洗浄できます。#ソファ#国産家具#オシャレ#ソファ3人#おしゃれ#トリプルソファ#新築#和風家具#インテリア#高級ソファ#ラブソファ#和風#和家具#民芸主な張り地···布・ファブリック機能···ヘッドレスト付テイスト···エレガント、モダン、和風