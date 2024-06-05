カリモク60 Kチェア2シーター　タープブルー

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商品詳細
カリモク60Kチェア2シータータープブルーW1330×D700×H700×SH3702018年1月正規店にて購入2023年5月まで使用しました。長らく使用したため多少汚れがあるかと思いますがタープブルーなので、目立ったものは無いと思います。使用により擦れや毛玉の方があります。片方の肘掛けの先にキズあり、クッションはしっかりしていますが、写真にて色々ご確認ください。自宅保管品、素人検品、中古品にご理解くださる方よろしくお願いします。他にもオットマン、ローテーブルも出品しています。→オットマン、ローテーブルはsoldoutです。よろしくお願いします。また保証書、組み立て説明書などもありましたのでお付けします。（追記9/13）
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