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カリモク60 Kチェア2シーター　タープブルー
商品番号 H87968341158
商品名

カリモク60 Kチェア2シーター　タープブルー
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 21,414 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク60Kチェア2シータータープブルーW1330×D700×H700×SH3702018年1月正規店にて購入2023年5月まで使用しました。長らく使用したため多少汚れがあるかと思いますがタープブルーなので、目立ったものは無いと思います。使用により擦れや毛玉の方があります。片方の肘掛けの先にキズあり、クッションはしっかりしていますが、写真にて色々ご確認ください。自宅保管品、素人検品、中古品にご理解くださる方よろしくお願いします。他にもオットマン、ローテーブルも出品しています。→オットマン、ローテーブルはsoldoutです。よろしくお願いします。また保証書、組み立て説明書などもありましたのでお付けします。（追記9/13）
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http://narcologia.ru/goods/mythic883235.html
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