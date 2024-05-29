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フットスツール イタリア ダマスクブラック 足置き オットマン ヴェローナ
商品番号 E98014955609
商品名

フットスツール イタリア ダマスクブラック 足置き オットマン ヴェローナ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 10,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#舶来堂フットスツールにて他シリーズも展開しております。サイズ：Ｗ34×Ｄ23.5×Ｈ20.5cm脚部内寸：Ｗ27.3×Ｄ17.3×Ｈ11cm重量：約1kg主材：ビーチ天然木ウレタンフォームポリエステルラッカー塗装イタリア製本商品はアンティーク仕上げとなりますので色ムラ等、1点1点色味や表情が若干異なる事がございます。ソファなどに座りリラックスするために足を乗せるフットスツールです。贅沢で風格漂うヨーロピアンデザインが特徴です。#舶来堂チェア#舶来堂スツール222-1497-007
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