飛騨産業　森のことば　ibuki 2.5P ソファ

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商品詳細
飛騨産業森のことばibuki2.5Pソファー幅168cm、奥行84cm、高さ81cm新品で購入すると30万円ほどする、とても高価なソファーです。ソファー本体の色は、新品で購入した時よりも経年変化はしていると思います。その方が味が出て良いという方も多数いらっしゃいます。座面と背もたれのクッションには、座面の生地に擦れや多少の毛玉があります。中のクッションにも形など目に見えない劣化はあると思います。とても良いものなのでそろそろ生地を貼り替えて使い続けようと思ったのですが、気分新たにソファーを買い替えることにしましたので出品します。急ぎで手放すことを考えております。お値段のご相談も是非お待ちしておりますので、ご希望価格をご連絡ください。
http://narcologia.ru/goods/unusable921974.html
http://narcologia.ru/goods/waveform166317.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic853312.html
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