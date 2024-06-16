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カリモク家具　ディズニー　ミッキー　ロッキングチェアー
商品番号 Y81396276788
商品名

カリモク家具　ディズニー　ミッキー　ロッキングチェアー
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 37,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはカリモク家具　ミッキーロッキングチェアーです。目立つ汚れやソファーにへたりはありませんが、あくまでも人手に渡った物ですので、中古品である事をご理解いただけますようお願いします^-^サイズは大きいですので写真にサイズを載せてありますのでご確認下さい。沖縄や離島への配送は出来かねますので申し訳ありませんがご遠慮下さい。ご検討よろしくお願いします^-^
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