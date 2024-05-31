鬼滅の刃 煉獄 不死川 もちころりん＆ふわころりん

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担降りの為、出品します。生誕祭に使ったくらいです。その後は収納しておりました。完璧を求める方、神経質な方は御遠慮下さい。中古品である事を御理解お願いいたします。煉獄杏寿郎もちころりん×12不死川実弥もちころりん×1煉獄杏寿郎ふわころりん×1全てチャームなしですハートの箱はご入用でしたら無料でおつけいたします。取引メッセージにてお伝え下さい。お値下げ可(大幅な値下げ不可)値段をコメントにてご提示下さい梱包をどのようにするか考え中なので発送にお時間頂く場合がありますバラ売りは不死川、煉獄(ふわころりん)のみ可能です煉獄杏寿郎もちころりんはセットのみ