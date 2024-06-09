スキャンティーク　ダブルマットレス

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商品詳細
2019年購入、ダブルベッドのフレームとセットで購入しました。パットをしましたが、写真のようにシミや汚れと傷はあります。タノメル便の25400円はこちらで負担致します。4〜7日を選んでおりましたが、発送は9月20日ー30日になります。厚さ···25cm
http://narcologia.ru/goods/approximate57520.html
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