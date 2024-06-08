コルビュジェ LC2 デザイナーズチェア 応接 ビジネス モダン 1Pサイズ ...

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ご覧頂きましてありがとうございます。【必ずお読み下さい】出品している物は中古がメインになります。新品でも自宅保管品です。当方素人ですので、検品等で見逃し等があるかもしれません。商品が届き、何か問題がございましたら必ず評価前にご連絡下さい。誠意を持ってご対応致します。●アイテムコルビュジェLC2デザイナーズチェア応接ビジネスモダンシングルソファー ビジュアル◎座り心地すごくいいです！●サイズ(約)サイズｗ750×Ｈ670×Ｄ680●素材合成皮革●色ブラック BLACK●状態状態綺麗だと思います※神経質な方のご購入はお控え下さい。写真にてご判断お願い致します。こちら大型家具のため基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は当社倉庫のある、【横浜市中区、東京都目黒区、江東区】からお選び頂けます。★只今キャンペーン中 一都三県で自社配送無料で承っておりますのでコメントにて相談お願いします！3県外でしても検討致しますのでご相談下さい。こちら中古品となっております。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。