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Karimoku　高級　ソファー　二人掛け　レザー　本革　カリモク　家具　椅子
商品番号 T70409100854
商品名

Karimoku　高級　ソファー　二人掛け　レザー　本革　カリモク　家具　椅子
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 20,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本製　カリモクソファ　2人掛ソファグリーン本革karimokuレザーラブソファソファー本革ソファカリモク家具緑2人掛け今週まで値下げしました★メルカリ便、たのめる便にて送料込みの価格になります。即購入可・人気国産家具ブランド、カリモクのソファです。・2.5人掛けの広々としたサイズ感で、ゆったりくつろぐことができるお品です。・座面はもちろん、背もたれもボリュームのあるつくりは腰などもサポートし、快適な座り心地を生み出します。・オリーブグリーンの優しげな色合いや側面の木製フレームが温もりあふれ、レトロスタイルにはもちろん、ナチュラルインテリアにも馴染んでくれる一品です。【商品概要】メーカー：カリモク/karimokuモデル：Z13052Z931定価約350,000円【サイズ】横幅：約133㎝高さ：約85㎝奥行：約85㎝座高：約55㎝足高：約35㎝座幅：約87㎝(腕置引いた長さ)※手採寸の為多少の誤差はご了承くださいませ。・座り心地の追求から生まれたクラウドフォームウレタンを採用。繰り返しの荷重にもヘタリが少なく耐久性にも優れています。購入してほとんど使わずにしまっておりました。現在は倉庫(納屋)にて保管中。6枚目の写真に傷があります。他はヘタリシミなどもなく奇麗な状態の美品です。出品にあたりクリーニング済みですがあくまで新品ではありませんせんのでご理解のある方はよろしくお願い致します*^^また美容室カットイス　カットチェアー　マッサージ機　エアロライフ　木彫り　置物　メガネ　サングラス　バッグ　HOYA　CELINE　Dior　VALENTINO　バレンシアガ　VUITTON　VALENTINO　オリビエ　洋服　箪笥　事務用品　雑貨類なども出品しております。テイスト...ナチュラルカラー...グリーンサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）カラー...グリーン主な張り地...天然皮革（本革）家具　ソファー　インテリア　チェアー　椅子　Karimoku　カリモク　2P本革　レザー　店舗用品　一般家具　ヴィンテージ　ニトリ　レトロ　シック　二人掛け　ソファベッド　リビング　事務　美容室　介護　カフェ　待合　事務所　人気ブランド
http://narcologia.ru/goods/encourage465072.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical844301.html
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