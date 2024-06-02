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ソファセット
商品番号 U51451459214
商品名

ソファセット
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅185cm×奥行85cmこちらの商品は中古品のため多少の使用感はありますが、特に目立ったキズや汚れはなく、状態の良い美品になります。神奈川県の一部、東京23区の一部は無料で配送します。他地域、特殊条件があれば要相談です。ご確認の上、ご購入お願いいたします。
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