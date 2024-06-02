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Technics SL-1200 ダストカバー　テクニクス#717-K
商品番号 H78191841182
商品名

Technics SL-1200 ダストカバー　テクニクス#717-K
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SL-1200mk3から外しました。傷や汚れがあります。ご購入前に写真にて状態をご確認頂きご納得していただいける方でお願い致しますm(__)mリサイクル材をご利用してのご発送とさせて頂きます(*'∀'人)♥︎必要な方の元へ届きます様に♡=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=＊商品のお色はブラウザや、PCモニターの環境・設定等により実際と若干異なる場合がございます。土日祝祭日の発送はお休みさせて頂きますm(__)mご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。中古品のため神経質な方はご購入をお控え下さいませ。m(__)m#DJ#テクニクス
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