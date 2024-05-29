絵唐津焼　菓子入れ　陶器　作家物　窯印あり

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作礼窯｜絵唐津四方小鉢 作礼窯｜絵唐津四方小鉢



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唐津焼の特徴や歴史とは？オススメの窯元もご紹介！ | ワゴコロ 唐津焼の特徴や歴史とは？オススメの窯元もご紹介！ | ワゴコロ



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絵唐津焼 菓子入れ 陶器 作家物 窯印ありサイズ(素人採寸)内輪直径約15.0cm×高さ約9.0cm(蓋直径約17.0cm)ご覧いただきありがとうございます。＊素人保管でございますのでご理解いただいた上、ご購入をお願い致します。気になることがございましたらお気軽にコメントをお願いいたします。また確認したい箇所があれば写真アップします。☆元箱はございません。プチプチと梱包箱で大切に発送させていただきます。最後まで読んで頂きどうもありがとうございます。#作家物 #窯印 #菓子入れ #絵唐津焼