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【真作】西湖/滝山水画賛/山水図/為書あり/掛軸/名家伝来/AD-135
商品番号 U61644159091
商品名

【真作】西湖/滝山水画賛/山水図/為書あり/掛軸/名家伝来/AD-135
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 6,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】西湖【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、上部に多数の汚れシミ、多少の巻きシワあります。表装は概ね良好です。　　桐合せ箱付（多少の欠損あり）　　　　軸丈　縦　210㎝×幅　72㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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