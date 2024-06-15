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- 【真作】西湖/滝山水画賛/山水図/為書あり/掛軸/名家伝来/AD-135
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商品詳細
【真作】【参考】西湖【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、上部に多数の汚れシミ、多少の巻きシワあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付（多少の欠損あり） 軸丈 縦 210㎝×幅 72㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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