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- 絵画 原画 「ぜんぜん聞こえなーい」と聞こえふりをする耳が大きなフェネック
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商品詳細
『「クスッ」と笑わせてくれる動物たちのワンシーン』日常にふとしたほほ笑みを与えてくれる絵を描いてます^^愛知県在住の画家です。「北村直登さん、長谷川潔さん」などの巨匠に憧れて絵を描いてます。どうぞ、宜しくお願いいたします。キャンバスサイズ:F4（242×333）アクリル絵の具ニス塗り＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ギャラリーでの販売や他の方との取引きで、タイミング良く売り切れてしまう可能性もございますので、購入前にコメント頂けると助かりますm(__)m＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ #絵画#絵#インテリア#アート#ハンドメイド#プレゼント#オーダー#原画#動物#犬#tadaharu_art#新居#おうち作り#おうちづくり#art#animal#鳥
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