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アルフレックス MIOS ペニンシュラソファ クッション付き
商品番号 S85937230206
商品名

アルフレックス MIOS ペニンシュラソファ クッション付き
ブランド名 アルフレックス
特別価格 税込 15,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソファ下部の角に擦り傷があります。写真をご覧になりご了承頂ける方にお譲りさせて頂きます。座面は綺麗です。W.2125D875H.632SH410テイスト···モダンカラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/waveform457617.html
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