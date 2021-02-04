新品 送料込 もこもこソファ ソファベッド リクライニング日本製Y

もこもこ！リクライニングソファ！やみつきのふかふか感＆ボリューム感！約26ｃｍのボリュームたっぷりの厚み！ウレタンチップが雲のように柔らかく体を包み込み、ウレタンフォームが優しく体を受止めます！5段階リクライニングでフルフラットにも。カウチスタイルやソファベッドと使用用途に合わせて使用可能です！＊＊商品名もこもこフロアリクライニングソファ2Pサイズ（外寸）約幅140×奥行き75〜105（座面奥行き43）×高さ26〜55（座面高26）㎝素材中材：ウレタンフォーム、ウレタンチップ、スチールパイプ表地：綿100％裏地：ナイロン機能背もたれ5段階リクライング生産国日本商品重量／梱包重量約12.5ｋｇ／約16ｋｇ梱包サイズ約120×105×23ｃｍカラーイエロ−(１枚目画像）その他カラーもございます。ブラック、ピンク、レッドアイボリー、ブルーご希望の方は在庫確認お願いいたします。＊＊発送詳細送料無料！(北海道・沖縄・離島は別途追加送料)ご入金確認後、約4-5日で発送可能(土日祝除く)配達日時指定で受け取り安心。＊＊注意事項万が一初期不良の場合はお届け後３日以内に限り返品交換対応可能です。評価前にご連絡をお願いいたします。すぐに対応させていただきます。到着後、破損不良などないかご確認ください。配送時の梱包のまま交換お願いいたします。組み立てた状態や梱包材がない状態でのお引き取りはできませんのでご注意ください。（配送会社が梱包していないと引き取り不可のため）画像はメルカリの画像サイズに編集やサイズの共有もございますので、本文のサイズをご確認くださいませ。ご購入者様都合によるイメージ違いなど一方的な返金希望やキャンセル希望などはご対応できかねますので、トラブル防止のためにもご購入前にご納得いただいた上でのご購入をお願いいたします。その他注意事項ございますので、プロフィールもご確認いただけますと幸いです。在庫確認、ご不明点お気軽にコメントください。250620185



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