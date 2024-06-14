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盆栽鉢
商品番号 S84761892754
商品名

盆栽鉢
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 13,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中野行山　手造り　紫泥外縁丸鉢になります。目立ったカケ、ヒビ、汚れ等はありません。サイズ約41cmⅩ約9cm状態等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
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