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【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
商品番号 I74679050744
商品名

【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 7,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。1970年代に発売されたリトルキティミニチュアコレクションです。自宅で長期保管していました。年代物なので、シールなどの経年劣化や汚れキズなどがあります。写真にてご確認の上、ご理解頂きご購入をお願いします。＊バラ売りは不可とさせて頂きます。よろしくお願いします。【商品説明】*ガラス棚*ベンチ*ダイニングテーブル*スタディデスク×2*チェア×1*キャラクターチェア(パティ)*マガジンラック×2*アラームクロック*てんびん*ミラースタンド*ミニクロック*写真立て*お皿(マイメロディ)×1*カップ×1*カップ＆ソーサー×1*ToolBox#サンリオ#昭和レトロ#リトルキティミニチュアコレクション
http://narcologia.ru/goods/manufacture558041.html
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