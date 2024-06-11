- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- おもちゃ
- >
- キャラクターグッズ
- >
- 【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。1970年代に発売されたリトルキティミニチュアコレクションです。自宅で長期保管していました。年代物なので、シールなどの経年劣化や汚れキズなどがあります。写真にてご確認の上、ご理解頂きご購入をお願いします。＊バラ売りは不可とさせて頂きます。よろしくお願いします。【商品説明】*ガラス棚*ベンチ*ダイニングテーブル*スタディデスク×2*チェア×1*キャラクターチェア(パティ)*マガジンラック×2*アラームクロック*てんびん*ミラースタンド*ミニクロック*写真立て*お皿(マイメロディ)×1*カップ×1*カップ＆ソーサー×1*ToolBox#サンリオ#昭和レトロ#リトルキティミニチュアコレクション
http://narcologia.ru/goods/manufacture558041.html
http://narcologia.ru/goods/mythic573635.html
http://narcologia.ru/goods/message239627.html
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
http://narcologia.ru/goods/manufacture558041.html
http://narcologia.ru/goods/mythic573635.html
http://narcologia.ru/goods/message239627.html
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション
【昭和レトロ】サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション