フラワーアメジストクラスター　原石　鉱物標本

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フラワーアメジスト 和名:花紫水晶産地:ブラジル65gram(曇り日窓際にて撮影)まるで花びらのように、平たく咲いた結晶が特徴的なフラワーアメジスト原石。柔らかく優しい藤色のグラデーションが癒されます。アメジストコレクターさんにおすすめな鉱物。⚠️天然石特有の、石目・欠け・内包物などご理解いただけますと幸いです。また、光の種類(太陽光・蛍光灯など)・端末の液晶画面で色の見え方に違いがあるため、そちらも併せてご理解いただける方のみお願い致します。◉天然石は単品でのお値下げはNGになります。セット購入で、2点目から¥200ずつ割引。リピーター様→1点目から¥200割引(購入前にコメントからお知らせください。ご購入後は金額変更ができないためそのままの金額になります)台座やディスプレイの小物はセットではなく、石単体の販売となります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●お取り置きは、ご購入頂けない事が多々あるのでNG●やりとり中でもご購入方優先となります。●素人検品のため神経質な方はご遠慮下さい。●梱包材はリサイクルを使用しています。●最安の発送法になるため、保証なしの配送が殆どです。配送指定がある方は購入前にご相談下さい。●端末によって画面の色が違うため、実物と色味が多少違う場合があります。●犬猫を飼っております。商品の部屋は別にしていて気をつけてはいますが、稀に毛が混入している場合があるかもしれないので、気になる方はお控えください。#sumomo天然石天然石 パワーストーン 原石 クリスタル タンブル インテリア 置物 天然石インテリア ナチュラルストーン 鉱物 コレクション お守り 風水 鉱石 フラワーアメジスト アメジスト原石 鉱物標本 原石標本 天然石プレート 結晶 アメジストクラスター クラスター 美しい