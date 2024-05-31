【新品】LEON　郵便ポスト　サンノゼライト ワイド　ポールなし　日本製

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おしゃれな郵便ポストのおすすめ19選。選び方もあわせてご紹介



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サンノゼライト トール（ポール付き）｜サンノゼ｜LEONデザイナーズ ...

※こちらの商品本体のみとなっており、ポールは付属しませんので予めご了承くださいませm(__)m【商品説明】メーカー：LEON（レオン）商品名：サンノゼライトワイド本体サイズ（高さ×幅×奥行）：180mm×390mm×324mm投函口（高さ×幅）：35mm×360mm本体重量：4.7kgカラー：グリーン※詳細はメーカーサイト等でご確認ください。【コンディション】未使用品となります。※必ず写真にてキズなどのコンディションをご確認下さい。【付属品】・接続金具×1・バイン頭ドネジ×4・カギ×2※付属品に関しては画像にてご確認いただけるものが全てとなっております。（取扱説明書が欠品していますが、メーカーサイト等で閲覧可能です。）【梱包・発送方法】再利用段ボールやプチプチ等で丁寧に梱包し、メルカリ便（匿名配送）にて1～2日以内に発送予定です。(大雨や台風など悪天候の場合はお時間をいただく場合がございます。)※未使用品ではありますが、一度人の手に渡っている中古品です。完璧を求められる方はご遠慮ください。★☆★お手数をおかけしますが、ご購入の際は今一度プロフィールをお読みいただきますよう、よろしくお願いいたしますm(__)m★☆★#totoさんの雑貨コーナー#totoさんのその他全商品はコチラから♪23-443