新品未開封品　ポケモンカード　レイジングサーフ　1BOX シュリンク付き

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商品詳細
シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフBOXパッケージ BOX1BOXあたりパック数 30.0パック新品未開封品シュリンク付き※返品、返金にはご対応していませんので納得された方はご購入よろしくお願い致します
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