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fairy veronese 2001 置物 飾り インテリア ガーデニング
商品番号 C37631162635
商品名

fairy veronese 2001 置物 飾り インテリア ガーデニング
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

長期自宅保管品です。水が流れる構造かと思いますが、使い方が分かりません。写真の物が全てですので、他に付属する部品等はございません。水漏れ等の確認もしていませんので、中古品とご理解頂ける方でお願い致します。すり替え防止のため、返品対応等は出来かねますのでご了承下さい。
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