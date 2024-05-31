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SWAROVSKI 美品 希少 ティーポット\u0026ティーカップ ソーサー セット
商品番号 Q16611543756
商品名

SWAROVSKI 美品 希少 ティーポット\u0026ティーカップ ソーサー セット
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 1,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊プロフィール確認の上、ご了承頂いた方だけご購入お願い致しますm(._.)m商品説明SWAROVSKICrystalMemorysCLASSICS廃盤日で入手困難のお品です。ルーペで確認しましたが目立つ傷などなく美品だと思います。なるべくいろんな角度から撮りましたので、ご確認下さい。付属品…画像2全て箱(外箱に少し傷みあります)画像7の全て付属品になります。他にもSWAROVSKI出品しております(*´-`)是非、ご検討下さい。#wachaのアクセサリースワロフスキー置物ミニチュアティーセットSwarovski金色Goldレア　SWAROVSKI正規品高さ...～19.9cm
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