SWAROVSKI 美品 希少 ティーポット\u0026ティーカップ ソーサー セット

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商品詳細
＊プロフィール確認の上、ご了承頂いた方だけご購入お願い致しますm(._.)m商品説明SWAROVSKICrystalMemorysCLASSICS廃盤日で入手困難のお品です。ルーペで確認しましたが目立つ傷などなく美品だと思います。なるべくいろんな角度から撮りましたので、ご確認下さい。付属品…画像2全て箱(外箱に少し傷みあります)画像7の全て付属品になります。他にもSWAROVSKI出品しております(*´-`)是非、ご検討下さい。#wachaのアクセサリースワロフスキー置物ミニチュアティーセットSwarovski金色Goldレア SWAROVSKI正規品高さ...～19.9cm
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