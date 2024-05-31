ランプ ベルジェ LAMPE BELGER アロマボンボン BONBON ドット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。\u2028人気の高いランプベルジュ社製のアロマランプです。\u2028100年を超える歴史のある同社の製品をぜひご検討ください。\u2028当方では同社の製品を丁寧に保管し、豊富なお写真と動画にてご検討いただき、お譲りしております。\u2028高さ23cm横幅15cm奥行き15cm\u003cブランド名\u003eランプベルジュLAMPEBELGER\u2028\u003cシリーズ\u003e\u2028ボンボンBONBON\u2028\u003c定価\u003e\u2028¥270,000\u2028\u003cコンディション\u003e\u2028美品\u2028\u003c付属品\u003e\u2028専用箱付き\u2028\u003c動画\u003e\u2028以下のワードをYouTubeで検索をしていただくと、詳細動画をご覧いただけます。\u2028\u2028YouTube商品7060326\u2028\u2028\u003c注意事項\u003e\u2028あくまで個人保管品ですので、写真と動画で判断できる方のみご購入ください。\u2028個人間の中古品の取引にご理解のある方にお譲りいたします。\u2028検品後、製品を純正の梱包材に収納後、当方でご用意した段ボール箱に入れて発送いたします。検品と発送時に確認できなかった破損に関しては保証できませんのでメルカリ保証にて対応してください。\u2028返品可能ですが、返品条件がございます。商品の往復分の送料と、販売手数料、梱包手数料を差し引いた額のご返金となります。受け取り後、24時間以内の受付となります。
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