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アンティーク飾り棚　昭和レトロ
商品番号 C51204917086
商品名

アンティーク飾り棚　昭和レトロ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク飾り棚昭和レトロ骨董横開きガラス高さ　48cm幅　　63.5cm奥行　25.5cm和の物がお好きな方、昭和の物お好きな方いかがでしょうか？^-^たのめる便で発送させて頂きますので、できるだけこのお値段で宜しくお願いします。
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