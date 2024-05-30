清水焼 京焼 陶葊(とうあん) 和食器 皿5枚

清水焼京焼陶葊(とうあん)和食器絵付皿5枚口径21cm高さ4.3cm①絵付剥げ、裏に薄くヒビ②絵付剥げ、スレ③絵付剥げ、スレ④絵付剥げ、裏に薄くヒビ⑤絵付剥げ、スレ、裏に薄くヒビ※見落としがある場合はご了承ください。⚠️何度も使用していたため、絵付の色が剥げている箇所やスレがあります。特にという箇所の画像を上げています。⚠️欠けはありませんが、うっすら約3cmヒビが入っている所も何点かありました。見づらいですがどんな感じのヒビか画像をご確認ください。以上の点気になる方はお控え下さい。使用感ありますのでご理解頂ける方でよろしくお願い致します。



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