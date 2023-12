【スターバックス韓国限定】日本未発売　マグカップ　グラスカップ　菜の花　緑持ち手

‼️同時購入割引きあり →プロフィールまで‼️商品一覧 →#スタバ駅ショップ●2019年韓国 スターバックス菜の花カップ●ガラス製カップです。★商品仕様☆ガラス製カップ。☆実容量570ml、材質ガラス。★発送方法☆割れ物なのでこわれもの扱いで発送いたします。きちんと梱包致しますが発送時にごくたまにスレやつぶれが出る場合があります、ご了承ください。★送料は高いです。ギリギリの値段設定の為、値下げは厳しいです。※PC環境光の具合により色質感のイメージが画像と若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。※出荷前に出来る限り確認を行い綺麗な状態でお届けできるよう努めておりますが、海外製品にご理解とご了承をいただける方のみ購入をお願いいたします。最後までお読み頂き、ありがとうございました。どうぞ、よろしくお願いいたします。#スターバックス #スタバ #ご当地 #韓国限定#マグカップ #グラス #グラスマグラスター #グラスマグ



