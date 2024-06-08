数量限定！今だけ大特価！ 国産 3人掛けソファ トリプルソファ 送料無料

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★重要★購入前に必ず在庫の確認をお願いします。在庫はリアルタイムで変動します。上記徹底していただけますようご協力をお願いいたします。北海道、沖縄、離島へのお届けは別途送料がかかります。コメントにて郵便番号の情報を頂けましたらお見積りさせていただきます。メーカー希望小売価格:32,800円（税込）カラーは\u003cブラック、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、ダークブラウン\u003eよりお選びいただけます。■商品説明背もたれに7段階のリクライニング機能が付いていますので、自分好みのくつろぎスタイルを作ることが出来ます■本体サイズ[外寸]幅160×奥行64～102×高さ58cm■梱包サイズ156×23×93cm完成品でお届けいたします。■配達についてこちらの商品は日祝は配達不可となります。また配達時間帯は午前/午後になり夜間指定はできませんのでご注意ください。管理番号:3-------------------------------------------テイスト...シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、北欧主な張り地...布・ファブリック機能...手動リクライニング-------------------------------------------