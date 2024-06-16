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- 【新品未使用】 2個 カレー皿 チャンプルー皿 パスタ皿 やちむん 沖縄
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商品詳細
【新品未使用】2個カレー皿チャンプルー皿パスタ皿やちむん 沖縄貫入や細かいキレなどございますが窯出しの際についた細かい傷などあります※左の器の真ん中あたり※ヒビではありません使用上問題ない程度になります。形や模様の歪み等の違いがありますがそれも含めて手仕事やちむんの魅力として捉えて頂けたら幸いです。極力丁寧に梱包して発送します万が一の出荷後の破損等は対応できかねます。よろしくお願いいたします※神経質な方はお控えください。※サイズや状態などは画像を参照ください。お皿/お椀/デザート食器···セットお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
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