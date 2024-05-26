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KEYUCA カウチソファ(関東圏 配送、設置無料)
商品番号 H67576739286
商品名

KEYUCA カウチソファ(関東圏 配送、設置無料)
ブランド名 ケユカ
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KEYUCAケユカカウチソファフルカバーリング▽サイズ幅220×高さ62cmカウチ奥行き160cm、座面奥行き125cm2人掛け奥行き85cm、座面奥行き50cm座面幅200cm▽状態目立つ汚れや座面のヘタリなどはありませんが、カウチの側面が若干色褪せております。画像8枚目にてご確認下さい。■配送は、東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、神奈川（一部）は自車運搬にて送料無料でお届け致します。その際ご要望があれば、無料にて組み立て、設置も承ります。上記以外の地域の方はたのメル便での発送になるため、送料上乗せした価格に変更となります。ご購入前にお問い合わせください。#IKEA#イケア#NITORI#ニトリ#unico#ウニコ#カリモク#大塚家具#Francfranc#フランフラン#ACTUS#アクタス#LOWYA#ロウヤ#2人掛け#3人掛け#ソファ#北欧風#ヴィンテージ#アメリカン#モダン#アジアン
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