香蘭社湯呑\u0026茶托

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商品詳細
来客時一度使用しましたとても上品で素敵な香蘭社湯呑とお花の形をした茶托ですお色も高級感あり素敵なお品です湯呑は他にも出品しています良かったらご覧下さいらくらくゆうゆう変更ありプチプチで包んで発送いたします
http://narcologia.ru/goods/monophonic791612.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic278237.html
http://narcologia.ru/goods/septet829919.html
ルリ）梅形茶托セット«茶托|有田焼の老舗 香蘭社
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ルリ）梅形茶托セット«茶托|有田焼の老舗 香蘭社
【新品未使用】有田焼香蘭社 湯呑み茶托五客セット | フリマアプリ ラクマ
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