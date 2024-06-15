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ベネチアンマスク カーニバルマスク 仮面 フルフェイス レッドホワイト＆ゴールド
商品番号 M80049499879
商品名

ベネチアンマスク カーニバルマスク 仮面 フルフェイス レッドホワイト＆ゴールド
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト...アンティーク#舶来堂マスクにて他シリーズも展開しております。SIZE:W16×H17cm【材　質】　ペーパークラフト※全てハンドメイド・ハンドペイントのため一つひとつ色合いなどに違いがあり　お届けする商品が写真と若干異なる場合があります。イタリア・ヴェネチアで行われるカーニバルで実際に使用されているマスケラです。仮面舞踏会・パーティーなどで大活躍！ショーケースに飾ったり壁にディスプレイしたりと楽しめます。※ハロウィンにも昔ながらのマスクスタイルで参加してみてください。イタリーNo.1ブランドのLaguna社製です。本場の熟練職人が伝統的製法で一つ一つ制作するマスクは量産品とは違った趣があります。#舶来堂インテリア雑貨#舶来堂インテリア小物613-1196
http://narcologia.ru/goods/stage887097.html
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