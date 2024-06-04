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- ティーセット ゴールドレストシリーズ 井伊製作所 新品
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商品詳細
#他のみーちゃん食器はこちら※説明書に記載されている小判トレーはありません。ティーポット・ミルクポット・シュガーポット・スプーン・レモン皿(トング付き)・丸トレーのセットです。箱は少し汚れていますが、梱包の都合上、そのまま配送します。長期保管品のため、ティーポットの蓋部分に真鍮特有の汚れのようなものがありますが、気になるほどではないと思います。ティーポット…高さおよそ12cm、容量700ccミルクポット…高さおよそ7cm、容量130ccシュガーポット…直径およそ8cm、高さおよそ7.5cmスプーン…長さおよそ12cmレモン皿…直径およそ9.5cm、高さおよそ8.5cmトング…長さおよそ10cm丸トレー…直径およそ30cm、高さおよそ2.5cm
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