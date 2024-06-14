Keith Haring Stacking Game キースヘリングスタッキング

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商品詳細
キースヘリングのスタッキングゲームです。日の当たらない場所に飾っていました。目立つ汚れはありません。箱と紙袋お付けします。※全体的に大きなダメージや汚れ、臭い等ございませんが、完璧を求める方、神経質な方、古着にご理解頂けない方の落札はご遠慮ください。※落札者様都合の返金・返品は一切受け付けておりません。※他のオークションサイトにも出品しておりますので売り違いの際にはご容赦ください。お気軽にご質問を宜しくお願いします。KEITHHARINGkeithharingキースヘリングスタッキングスタッキングゲーム積み木おもちゃオブジェ
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