【美品】バイキング　栓抜き　ビンテージ　金属　置物　北欧　工芸品　美術品　V1

ビンテージノルウェー製の金属製のバイキングの栓抜きです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのバイキング商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク ビンテージ ノルウェー ピューター Viking コレクション 金属 北欧 ヨーロッパ 1960-70年代 ヴァイキング ノギンス バイキング デンマーク スウェーデン モダニズム 柳宗理 九谷焼 美術品 工芸品 現代アートハンドメイド 海岸風 お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 96B19H05203A2538



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