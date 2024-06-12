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【美品】バイキング　栓抜き　ビンテージ　金属　置物　北欧　工芸品　美術品　V1
商品番号 J42373053542
商品名

【美品】バイキング　栓抜き　ビンテージ　金属　置物　北欧　工芸品　美術品　V1
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 11,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージノルウェー製の金属製のバイキングの栓抜きです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのバイキング商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク　ビンテージ　ノルウェー　ピューター　Viking　コレクション　金属　北欧　ヨーロッパ　1960-70年代　ヴァイキング　ノギンス　バイキング　デンマーク　スウェーデン　モダニズム　柳宗理　九谷焼　美術品　工芸品　現代アートハンドメイド　海岸風　お洒落　イッタラ　アデリア　アート　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　96B19H05203A2538
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