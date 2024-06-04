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- 浮き玉 ガラス玉 70個‼️6.5〜7センチ‼️
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商品詳細
素材···ガラステイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風、コースタル・海岸風、西海岸・マリン風水洗いしましたが完璧ではないので神経質のお方ご遠慮下さい！6.5㎝多めです‼️割れ等の対応として２個サービスします‼️梱包はしっかりしてます‼️
http://narcologia.ru/goods/reflector189764.html
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