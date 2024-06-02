

アンティーク ロココ調 テ―ブル飾り棚６点 アンティーク ロココ調 テ―ブル飾り棚６点



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❗️10月末迄今出品中の黄金のランブ(39800円)を同時購入でお安く出来ます。元々この飾り棚に合うランブを探して購入したものです。宜しかったら見て下さい。写真10枚目にアップ！9/22記載❗️ご覧頂き有りがとう御座います。フランス風にお部屋を模様替えしませんか！❗️こちらの商品は引き取り限定になりますので状態は細かくは記載しません。ご覧になられて詳しく説明致しますので検討して頂き納得の上での購入になります。鉄等で基礎造りし樹脂等で繊細に作られたフランス様式ロココ調の飾り棚です。金彩で施された台座に強化ガラスを乗せたものです。部屋に置くと雰囲気がガラリと変わります模様替えに如何でしょうか！重いですがガラスをはずせば男の方が持ち上げる事は出来ます。2階えの搬入等は２人がかりになります。状態はテ―ブル飾り棚は古い物で汚れ欠けが一部あります。(修復の予定有り)写真2枚目ピンクの点がついてる所アップでご覧ください左下のは違います。他にキズはありますが見立つキズは有りません。軽自動車後席倒せれば積込出来ます。ロココ調強化ガラス飾りテ―ブル❗️高さ87センチ横幅118センチガラスの長さ❗️キャンドル立て2本長さ25センチキャンドル先端まで53センチ❗️アンティークの木製花瓶とハンドメイドの美しいバラ計２点高さ48センチ❗️ロココ調ランブ高さ51センチ❗️天使の温度湿度計高さ25センチ以上６点になります、小物5点は他にも小物が有りますので取り替え自由ですが価値によりお値段が変わりますのでご了承下さい。。山の中で今は涼しく過ごしています。見学歓迎ですので遊びがてらお越し下さい。ご検討宜しくお願いします。見学場所は那須高原ハイランドパ―ク近くになります。山の住人ノリ