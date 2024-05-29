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激レア　北欧　Nitosjo ニトア　新古品　シカのオブジェ　アンティーク
商品番号 Q17086908081
商品名

激レア　北欧　Nitosjo ニトア　新古品　シカのオブジェ　アンティーク
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 5,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スウェーデン、NITOSJO社のトーマス・ヘルストロムデザインによるシカのオブジェです。アンティーク品　未使用　新古品1843年創業、動物をモチーフとした作品が多くスウェーデン国内でも非常に人気のあるブランドです。日本で35,000円程でした。メーカー　　　NITTSJO/ニトアデザイナー　　ThomasHellstrom/トーマス・ヘルストロム生産国　　　　スウェーデンサイズ　　　　W9.5cm×D7cm×H13.5cmコンディション　未使用、新古品。割れ欠けのない美品です。ステッカーも残っています。素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、ナチュラル、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、北欧モダン高さ···～19.9cm北欧北欧雑貨北欧インテリア北欧デザイン北欧アンティーク　北欧ヴィンテージ北欧暮らしの道具店ミッドセンチュリーグスタフスベリスティグリンドベリGUSTAVSBERGアラビアARABIAロールストランドイッタラリサラーソンクイストゴーウプサラエクビーエリックホグランマリメッコグンナーニールンドコスタボダリンネルチーク材スウェーデンデンマークフィンランドjsfurnitureideeunicotruckfurnitureacmefurnitureアクメファニチャートラックファニチャージャーナルスタンダードファニチャートラックファニチャーパシフィックファニチャーコンランショップアクタスウニコイデー種類···その他素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、ナチュラル、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、北欧モダン
http://narcologia.ru/goods/monophonic475712.html
http://narcologia.ru/goods/Addict425018.html
http://narcologia.ru/goods/message109927.html

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