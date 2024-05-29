激レア　北欧　Nitosjo ニトア　新古品　シカのオブジェ　アンティーク

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商品詳細
スウェーデン、NITOSJO社のトーマス・ヘルストロムデザインによるシカのオブジェです。アンティーク品 未使用 新古品1843年創業、動物をモチーフとした作品が多くスウェーデン国内でも非常に人気のあるブランドです。日本で35,000円程でした。メーカー NITTSJO/ニトアデザイナー ThomasHellstrom/トーマス・ヘルストロム生産国 スウェーデンサイズ W9.5cm×D7cm×H13.5cmコンディション 未使用、新古品。割れ欠けのない美品です。ステッカーも残っています。素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、ナチュラル、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、北欧モダン高さ···～19.9cm北欧北欧雑貨北欧インテリア北欧デザイン北欧アンティーク 北欧ヴィンテージ北欧暮らしの道具店ミッドセンチュリーグスタフスベリスティグリンドベリGUSTAVSBERGアラビアARABIAロールストランドイッタラリサラーソンクイストゴーウプサラエクビーエリックホグランマリメッコグンナーニールンドコスタボダリンネルチーク材スウェーデンデンマークフィンランドjsfurnitureideeunicotruckfurnitureacmefurnitureアクメファニチャートラックファニチャージャーナルスタンダードファニチャートラックファニチャーパシフィックファニチャーコンランショップアクタスウニコイデー種類···その他素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、ナチュラル、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、北欧モダン
http://narcologia.ru/goods/monophonic475712.html
http://narcologia.ru/goods/Addict425018.html
http://narcologia.ru/goods/message109927.html
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