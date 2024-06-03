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Bormioli・Luigi（テイスティンググラス）➂
商品番号 H73637775297
商品名

Bormioli・Luigi（テイスティンググラス）➂
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bormioli・Luigi❣　　　　　　➂ボルミオリ・ルイジ。テイスティンググラス。グラッパグラス。マールグラス。・2脚・未使用イタリア製　全面強化クリスタル➖➖➖➖【サイズ】➖➖➖➖➖リム径4.5　高さ約20.3　容量約3オンスプレートにロゴ刻入!➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖未使用ですが、出品撮影の為、洗いました。自宅保管でしたの細かな擦傷等があるかもです。ご理解下さる方のみ、よろしくお願い致します。完璧なものを求められている方、神経質な方は、ご遠慮下さい。グラッパマールシェリーラムカルヴァドスリキュールスピリッツアニス吟醸酒初留取り　等にご使用下さればと思います。デザインは画像にて!とてもスタイリッシュでかっこいいですョ!ボルミオリ・ルイジの2脚箱はありませんので別箱にて発送致します。　送料込み、らくらくメルカリ便　（追跡・保証付）匿名配送!
http://narcologia.ru/goods/procurement159533.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring269796.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture510141.html
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