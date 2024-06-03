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- Bormioli・Luigi（テイスティンググラス）➂
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商品詳細
Bormioli・Luigi❣ ➂ボルミオリ・ルイジ。テイスティンググラス。グラッパグラス。マールグラス。・2脚・未使用イタリア製 全面強化クリスタル➖➖➖➖【サイズ】➖➖➖➖➖リム径4.5 高さ約20.3 容量約3オンスプレートにロゴ刻入!➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖未使用ですが、出品撮影の為、洗いました。自宅保管でしたの細かな擦傷等があるかもです。ご理解下さる方のみ、よろしくお願い致します。完璧なものを求められている方、神経質な方は、ご遠慮下さい。グラッパマールシェリーラムカルヴァドスリキュールスピリッツアニス吟醸酒初留取り 等にご使用下さればと思います。デザインは画像にて!とてもスタイリッシュでかっこいいですョ!ボルミオリ・ルイジの2脚箱はありませんので別箱にて発送致します。 送料込み、らくらくメルカリ便 （追跡・保証付）匿名配送!
http://narcologia.ru/goods/procurement159533.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring269796.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture510141.html
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