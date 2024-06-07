イタリア製 ダックスフント 美品置物 Bitossi リミニブルー

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イタリア製輸入雑貨 Bitossiリミニブルーダックスフンド オブジェイタリア・トスカーナ地方の非常に有名な陶器工房で製作された可愛らしい犬の置物です。メーカー独特の光沢のあるとても美しいブルーです。高級感もあります。コンパクトなサイズで、ちょっとした空間にさりげなく飾っていただけます。サイズ：約幅25cm 奥行き6cm 高さ7cmガラスケースの中で自宅保管しておりました。傷、痛みはありませんが、長期間の自宅保管をご理解の上ご購入お願い致します。