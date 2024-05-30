馬置物　天然石　石彫刻　手掘り　2.2kg

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ご覧いただきありがとうございます手掘り石細工 馬の置物です。こちらアンティーク品につき、細かな傷汚れあります。サイズ横23.8cm奥行き8.5cm高さ約19cm重さ 2.2kgです。足部分など、細い部分は比較的破損やヒビが入りやすいかと思います。発送には充分な緩衝材を入れて発送致しますが、割れやヒビなどある場合がありますので、ご理解下さい。