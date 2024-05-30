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馬置物　天然石　石彫刻　手掘り　2.2kg
商品番号 U25132638697
商品名

馬置物　天然石　石彫刻　手掘り　2.2kg
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます手掘り石細工　馬の置物です。こちらアンティーク品につき、細かな傷汚れあります。サイズ横23.8cm奥行き8.5cm高さ約19cm重さ　2.2kgです。足部分など、細い部分は比較的破損やヒビが入りやすいかと思います。発送には充分な緩衝材を入れて発送致しますが、割れやヒビなどある場合がありますので、ご理解下さい。
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http://narcologia.ru/goods/smear329104.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate116248.html
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