MURANO ベネチアングラス　香水瓶　アンティーク

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商品詳細
ベネチアングラスの香水瓶です。とても美しいです。高さ→約10.5センチ幅→約5センチ購入してから何年も経ちますが、中には何も入れずに棚に飾っていたので大きい傷やカケなどはありません。中古品にご理解のある方お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/choice670385.html
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