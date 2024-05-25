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- ブルーメノウストーン 重さ1057g.
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商品詳細
癒しの特性:メノウはオーラを洗浄し安定させ、負性を排除し、変えます。また、精神機能を強化し、集中力、知覚、分析能力を向上させることも知られています。商品の詳細色ブルーメノウ。材質金属石材ブランドKalifano仕上げタイプ研磨個数1テーマ幾何学模様。早い者勝ちブラジル産鍾乳洞最高品質です。フリーの輝きがステキです。海外の友人から、紹介された店ラスベガスで購入。メノウ重さ1057g.ブランド品台座付き。種類···その他素材···その他
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ブルーメノウストーン 重さ1057g.-
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