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高品質！ クリハシオオハシ 剥製 　※台座付
商品番号 E86942066121
商品名

高品質！ クリハシオオハシ 剥製 　※台座付
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 38,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キツツキ目オオハシ科の「クリハシオオハシ」の剥製です。（英名：Chestnut-mandibledToucan　学名：Ramphastosswainsonii）こちらは古いものではなく、2023年9月に製作された新しいものです。クリハシオオハシは、オニオオハシに次いで2番目に大きい種です。高さ：約51ｃｍ（台座含む）　体長：約40ｃｍ嘴の長さ：17ｃｍ　台座サイズ　22ｘ13.5ｘ2ｃｍ・南アフリカの専門店で製作したものです。・高品質の剥製で、状態も非常に良いです。・こちらは、CITESに規制される種ではありません。※自然個体のため,多少の欠損箇所がある場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming801592.html
http://narcologia.ru/goods/composite336754.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant599582.html
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クリハシオオハシ - Wikipedia
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