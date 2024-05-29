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- 高品質！ クリハシオオハシ 剥製 ※台座付
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商品詳細
キツツキ目オオハシ科の「クリハシオオハシ」の剥製です。（英名：Chestnut-mandibledToucan 学名：Ramphastosswainsonii）こちらは古いものではなく、2023年9月に製作された新しいものです。クリハシオオハシは、オニオオハシに次いで2番目に大きい種です。高さ：約51ｃｍ（台座含む） 体長：約40ｃｍ嘴の長さ：17ｃｍ 台座サイズ 22ｘ13.5ｘ2ｃｍ・南アフリカの専門店で製作したものです。・高品質の剥製で、状態も非常に良いです。・こちらは、CITESに規制される種ではありません。※自然個体のため,多少の欠損箇所がある場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming801592.html
http://narcologia.ru/goods/composite336754.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant599582.html
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