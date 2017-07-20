【希少】セーラームーン クリスタルマジック ユニバーサルスタジオジャパン USJ

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即購入大歓迎^_^型番(商品名)：【希少】セーラームーンクリスタルマジックユニバーサルスタジオジャパンUSJサイズ：約H80×W50×D50mmご覧いただきありがとうございます!◆商品の状態◆画像でご確認ください◆メンテナンス項目◆動作確認済み！簡易清掃済み！◆付属品◆本体化粧箱台座電源ケーブルになります。★商品説明★USJ限定セーラームーンクリスタルマジック。※万が一、商品説明にない不備があれば、到着後受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、キズ、擦れなどある場合がございます。画像をよく見て入札してください。また、商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方の入札はお断りします。※プチプチ等に包んで発送いたします。※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます!#キラリリショップの商品をご覧いただきありがとうございました！商品番号：878SKU：878_8_4_9800_7800